Einbruch auch in Knittelfeld

Im Burgenland verübte die Gruppe Einbrüche in Oberwart, Unterwart und Kirchfidisch, in Niederösterreich in Waidhofen an der Ybbs und Ternitz und in der Steiermark in Knittelfeld. Die Taten dürften laut Polizei jeweils in unterschiedlichen personellen Zusammensetzungen ausgeführt worden sein.