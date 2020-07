Seit knapp drei Wochen häufen sich im Iran Vorfälle rund um Militär- oder Nuklearforschungsanlagen bzw. Fabriken. Die Führung des Landes gibt sich zu den möglichen Ursachen verdächtig zugeknöpft. Vor allem rund um den Brand in einer Werkstatt der Atomanlage Natans im Zentraliran ranken sich mittlerweile wildeste Gerüchte, weil hier auch die Behörden mit widersprüchlichen Angaben an die Öffentlichkeit gegangen sind. In Medien werden bereits Vermutungen in Richtung Sabotage oder gezielte Cyberangriffe in den Raum gestellt. Nicht selten zeigt man auch auf Israel.