Zwinkern in Lincoln-Text von 1862

Doch schon viel früher lässt sich ein ;) finden - 1862 in der „New York Times“. In einer Rede von Präsident Abraham Lincoln druckt die Zeitung ein „(applause and laughter ;)“ als Reaktion des Publikums. Ein Tippfehler? Experten merken an, dass Zeitungstexte seinerzeit aus einzelnen Matrizen gesetzt wurden, Flüchtigkeit eigentlich auszuschließen sei. In diesem Zusammenhang untersuchten Historiker etwa, wie in der Mitte des 19. Jahrhunderts Semikolon und Freizeichen Verwendung finden. Ein übereinstimmendes Urteil, ob es sich im Lincoln-Text wirklich um ein Zwinkern handelt, gibt es aber nicht.