Knötchen am Hals und Schmerzen, die bis zum Ohr ausstrahlen? Schwellungen in dieser Region des Körpers kommen öfter einmal vor. Dennoch ist Abklärung durch den Arzt wichtig. Schließlich können Knoten in der Halsregion zahlreiche Ursachen haben. Das reicht von entzündeten Lymphen im Rahmen einer viralen oder bakteriellen Infektion bis hin zu gut- oder bösartigen Tumoren der Ohrspeicheldrüse. Je frühzeitiger die passende Behandlung einsetzt, desto höher sind die Erfolgschancen. „Der Gang zum HNO-Spezialisten ist etwa dann angesagt, wenn die Beschwerden trotz Medikamenteneinnahme nicht besser werden. Bei anhaltenden Schmerzen sollte auch unbedingt eine Blutuntersuchung zur Identifizierung von Entzündungs- und Infektionswerten gemacht werden“, empfiehlt Priv.-Doz. Dr. Boban M. Erovic, Vorstand des Instituts für Kopf- und Halserkrankungen am Evangelischen Krankenhaus in Wien.