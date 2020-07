Jener 24-jährige Afroamerikaner, der vor rund vier Wochen in Kalifornien erhängt an einem Baum gefunden worden war, soll nach Erkenntnissen der Behörden nicht durch fremde Gewalteinwirkung ums Leben gekommen sein. Gerichtsmedizinische Untersuchungen deuten auf einen Suizid Robert Fullers hin. Am Wochenende nach seinem Tod, der sich inmitten der Proteste gegen Polizeigewalt und Rassismus ereignet hatte, wurden Zweifel an der offiziellen Version laut, die von Anfang von einem Suizid ausging.