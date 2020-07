In Japan gibt es für Senioren jetzt „langsame Kassen“, um Schlangen mit genervten Kunden zu vermeiden. Ein Einkaufszentrum in der Provinz Fukuoka auf Kyushu hat damit begonnen, während bestimmter Zeiten an einer Kasse der Lebensmittelabteilung alte Menschen und solche mit Behinderungen mit Vorrang zu bedienen, wie die Zeitung „Mainichi Shimbun“ am Freitag berichtete.