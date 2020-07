Diva und Gustav sind zwei ca. sechsjährige ehemalige Streunerkatzen und kennen sich schon ihr Leben lang. Diva ist eine kleine Prinzessin, die zwar schon gelernt hat, wie schön schmusen mit Menschen sein kann, die aber trotzdem auch noch ihre Ruhephasen braucht. Gustav ist da viel kompromissbereiter, er schmust am liebsten 24 Stunden am Tag und das sogar mit „Wildfremden“. Leider ist er taub, orientiert sich aber sehr stark an Diva. Für die beiden wäre es ideal, wenn sie als Wohnungskatzen mit gesichertem Balkon oder gesicherter Terrasse ein Zuhause für immer finden würden. Hunde sind absolut kein Problem, kleine Kinder eher schon. Interessenten melden sich bitte unter Tel: 0664/415 45 37.