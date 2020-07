Die frühere Society-Lady ist nach den von zahlreichen Frauen erhobenen Missbrauchsvorwürfen tief gefallen: Statt Luxusklamotten muss Maxwell nun Kleidung aus Papier tragen. So will man verhindern, dass die gebürtige Britin sich erhängen kann. Sie muss auch auf Bettlaken verzichten und darf auch nicht alleine in ihrer Zelle auf ihren Prozess warten. Sie ist zu ihrem eigenen Schutz mit einer weiteren Insassin untergebracht. Zudem wird sie von den Gefängnisaufsehern streng bewacht.