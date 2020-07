Schon im Vorfeld wurde zwischen den Parteien hitzig über die Wohnungsvergaben diskutiert. Es ging darum, ob das Wohnungsamt auch ohne Beschlussfassung im Sozialausschuss Bestandwohnungen vergeben darf. Für SPÖ-Gemeinderätin Nicole Solarz wäre das sinnvoll, denn so könnten Wohnungen schneller vergeben und längere Leerstände vermieden werden. Das sieht auch das Wohnungsamt so in seinem Amtsvorschlag zum Bericht der Wohnungsvergaben. Doch im Sozialausschuss am vergangenen Donnerstag konnten sich die Mitglieder auf keinen Beschluss einigen. Solarz befürchtet gerade über den Sommer - in der sitzungsfreien Zeit - Verzögerungen zum Nachteil der Mieter.