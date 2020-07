15-Jähriger kollidiert mit Zugmaschine

Nur eine Stunde später, gegen 17.30 Uhr befuhr ein 15-Jähriger aus dem Bezirk Südoststeiermark mit seinem Kleinkraftrad in der Ortschaft Waasen am Berg die Gemeindestraße in Fahrtrichtung Westen. Vermutlich unter Missachtung eines Vorrangzeichens fuhr der 15-Jährige in den Kreuzungsbereich zur L 274 ein und dürfte dabei die von einem 19-Jährigen gelenkte Zugmaschine samt Anhänger übersehen haben.