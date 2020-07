Eigentlich sollte es ein schöner Urlaub in Kärnten sein. Doch dieser endete für das Burgenländer Pärchen in einem Streit und mit einem Unfall. Der 56-jährige Burgenländer und seine gleichaltrige Lebensgefährtin waren bereits vor der Abreise nach Burgenland in Streit geraten, der während der Heimreise mit dem Pkw dann ganz ausartete.