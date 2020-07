Damit es nicht so weit kommt, verlangen die Betroffenen eine schriftliche Kostenübernahmegarantie durch das Rote Kreuz. Da sie aber noch nichts in Händen halten, weigern sich einige Einsatzleiter seit Monaten auszufahren. „Bis jetzt wurde uns das nur mündlich zugesichert – das reicht aber nicht“, so ein Wolfsberger Einsatzleiter.