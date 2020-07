Manchester United hat in der Premier League den vierten klaren Sieg in Folge eingefahren und seine Position im Kampf um die Champions-League-Plätze weiter verbessert. Die Mannschaft von Trainer Ole Gunnar Solskjaer gewann bei Aston Villa 3:0. Bruno Fernandes per Elfmeter, Mason Greenwood und der nach langen Verletzungsproblemen wieder erstarkten Paul Pogba erzielten die Tore.