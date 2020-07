„Es kann ja nicht sein, dass den Bürgern eine billige Variante vermittelt wird, obwohl man schon weiß, dass es viel teurer wird“, sagt Christian Steindl (WfE). Ursprünglich sollte die Modernisierung der Sportanlage um die 4 Millionen Euro kosten. Jetzt ist es laut Steindl doppelt so viel. Am Dienstag gab es sogar eine Sondersitzung in der Gemeinde zum Thema. „Das war die erste Sondersitzung seit ich im Amt bin, wo nichts beschlossen wurde“, so Bürgermeister Franz Tiefenbacher, der bei der Wählergemeinschaft ein Demokratieproblem sieht.