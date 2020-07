Die „Krone“ hatte über den grausamen Fall von familiärer Gewalt berichtet: Eine slowakische Mutter (35) soll am 15. Juni ihren Sohn (8) in deren Wohnung in Stuhlfelden attackiert und dabei auch gebissen haben. Sie soll versucht haben, ihr eigenes Kind zu strangulieren. Ermittelt wird wegen versuchten Mordes.