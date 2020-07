Eine Wirtschaftspolitik, die sich weniger auf Innovationen denn auf den tadellos florierenden Tourismus verlässt, ist verletzlich. Salzburgs Gastwirte und Hoteliers bieten im Vergleich zu vielen anderen Betrieben in Österreich herausragende Qualität. In dieser beispiellosen Krise haben sie jedoch schwer zu kämpfen. Und da steht die Politik vor einer permanenten Güterabwägung. Einige in der Landesregierung sind ja mit der griechischen Mythologie vertraut. Und so wissen sie von Odysseus’ Schicksalswahl, in der die Seele mit dem Schicksal einverstanden ist, obwohl sie vom kommenden Leid weiß.