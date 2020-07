Gewisses Restrisiko

Hatte man keinen so engen Kontakt, wird die Quarantäne nach einem negativen Test aufgehoben. Stefan Meusburger, medizinischer Geschäftsführer im Ordensklinikum, dazu: „Die Wahrscheinlichkeit, dass das Virus nach einem negativen Corona-Test doch noch ausbricht, ist zwar gering, aber es könnte sein, wenn enger Kontakt bestanden hat“ - siehe nachfolgendes Interview.



Fälle steigen weiter an

Ein Blick auf dieZahlen: Am Mittwoch um 8 Uhr gab’s mit 448 um 34 Fälle weniger als am Donnerstag um 8 Uhr. Mit Stand Donnerstag, 17 Uhr, gibt’s 514 Infizierte (siehe Grafik). Warnung für Lokalbesucher:Zwischen 29. Juni und 4. Juli hielt sich im Restaurant „Poseidon“ in Pasching ein Erkrankter auf. Am 3. Juli war ein Infizierter zwischen 21 und 23 Uhr im Lokal „Riano“ in Bad Hall und am 4. und 5. Juli im Buffet des Freibads Bad Hall. Dem Cluster „Freikirche“ sind derzeit 190 Fälle zuzuordnen.