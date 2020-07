Eltern hörten Schreie

Der kleine Sohn dürfte kurz darauf heimlich auf das Fensterbrett geklettert und dann durch die geschlossene Jalousie gefallen sein. Die Eltern wurden durch die Schreie des Kindes auf den Unfall aufmerksam und liefen sofort in den Garten. Der Bub wurde unbestimmten Grades verletzt und nach der Erstversorgung in das Klinikum Wels eingeliefert. Er ist nicht in Lebensgefahr.