Am Donnerstag wurde Sabine Koch-Peterbauer im Chiemseehof von allen fünf Landtagsparteien empfangen, um konstruktiv an Maßnahmen gegen Raser zu arbeiten. Das Ergebnis: Alle Fraktionen werden zusammen über den Sommer ein Maßnahmenpaket schnüren und im Herbst einen politischen Schwerpunkt setzen. „Ich fühle mich sehr ernst genommen. Es ist ein tolles Gefühl, dass alle an einem Strang ziehen“, so Koch-Peterbauer nach dem Treffen. Auch Verkehrslandesrat Stefan Schöll ist zufrieden: „Es ist wichtig, dass alle Parteien dahinterstehen. Ich stehe auch bereits im Gespräch mit Wien.“