„Ich freue mich sehr, nach über 25 aktiven Jahren in der IV-Steiermark die Aufgabe des Präsidenten übernehmen zu dürfen und bedanke mich beim Vorstand der IV-Steiermark für das Vertrauen. Vor uns liegen herausfordernde Monate, die all unsere Anstrengungen bedürfen, um rasch aus der Corona-Krise zu kommen", so Stolitzka anlässlich seiner Wahl und er ergänzt: „Gemeinsam mit meinem Team werde ich mich dafür einsetzen, dass wir alle Menschen in der Steiermark wie auch die Industrie am Standort in eine gute Zukunft führen."