Die Winterpause in der Fußball-Bundesliga wird in der kommenden Saison kurz ausfallen! Wie die Liga am Donnerstag nach ihrer Klub-Konferenz bekannt gab, wird das nationale Fußball-Geschehen mit der 1. Runde im ÖFB-Cup vom 28. bis 30. August starten. Der Spielbetrieb in der Bundesliga und 2. Liga beginnt nach einer Länderspiel-Pause mit der 1. Runde von 11. bis 13. September. Und auch zum „Video-Schiri“ gibt‘s eine Festlegung ...