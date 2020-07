Italien: Zwölf Tote binnen 24 Stunden

Zwölf Menschen sind von Mittwoch auf Donnerstag in Italien nach einer Infektion mit SARS-CoV-2 gestorben. Wie das Gesundheitsministerium mitteilte, wurden 229 Neuinfektionen innerhalb von 24 Stunden gemeldet. Insgesamt 34.926 Menschen sind in Italien seit Ausbruch der Pandemie am 20. Februar mit oder am Coronavirus gestorben. Die Zahl der noch aktiv Infizierten sank auf 13.459, jene der in Spitälern behandelten Covid-19-Patienten fiel auf 871 Personen, 69 waren auf Intensivstationen. Am Höhepunkt der Epidemie im März waren über 4000 Patienten auf Intensivstationen gelegen. 12.519 Menschen befinden sich derzeit in Heimquarantäne. 193.978 Corona-Infizierte galten als genesen.