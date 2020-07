Vettel bestätigte am Donnerstag, dass er wegen seines Ferrari-Exits auch Gespräche mit Renault geführt habe. „Aber nie wirklich so fundamental, dass es konkret geworden wäre“, klärte der Deutsche auf. „Dabei geht es gar nicht um das Finanzielle.“ Nein, sagt Vettel bei ServusTV, „ich bin noch immer sehr ehrgeizig. Motorsport ist mein Leben, daher denke ich, dass ich mich mit der richtigen Aufgabe auch in Zukunft in einem Formel-1-Auto zu Hause fühlen werde. Ich glaube, die nächsten Wochen oder Monate werden Aufschluss geben, was möglich ist - und, was ich machen werde.“