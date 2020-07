„Die Maske ist notwendig, auch wenn sie für viele eine Belastung darstellt“, oder auch: „Die Maskenpflicht ist ein notwendiges Übel“. So beschrieben Passanten die Stimmung am ersten Tag der wiedereingeführten Mund-Nasen-Schutz-Pflicht in geschlossenen Räumen in Oberösterreich. Die meisten können mit den Masken „gut leben“, nur die wenigsten finden die gesetzten Maßnahmen, welche Landeshauptmann Thomas Stelzer (ÖVP) am Dienstag in einer Pressekonferenz bekannt gab, übertrieben.