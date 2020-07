Dringend benötigtes Material erst im September verfügbar

Wie dem auch sei. Demnächst übernimmt die Bundesbeschaffungsagentur den Beschaffungsjob. Was ja in der Natur ihrer Sache läge. Warum das nicht gleich geschah? In der Not, heißt es, habe man das Rote Kreuz beauftragt. Ob die Not nun gelindert wird, die Lieferungen also demnächst eintrudeln, ist ungewiss. Laut „Krone“-Infos aus der Ärztekammer werde dringend benötigtes Material erst nach September da sein. Da könnte eine zweite Welle schon Konturen annehmen, wie manche Experten fürchten.