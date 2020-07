„Knie nieder, flehe um Vergebung.“ Tschetscheniens Präsident Ramsan Kadyrow formuliert seine Botschaften klar - wie diese an einen regimekritischen TV-Moderator. Ein Anschlag wurde vereitelt, Kadyrow-Gegner Martin B. in Gerasdorf (NÖ) hingerichtet. Doch wer hat die Fäden gezogen, das Killerkommando geleitet? Im Visier der Ermittler: Otto K., Lebenslanger in Stein, Mastermind im Mord an Umar Israilow.