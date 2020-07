Weiteres Todesopfer gefunden

Aktuell laufen intensive Ermittlungen, um zu eruieren, wie es zum Unglück kommen konnte. Die Unfallstelle konnte mittlerweile in 70 Metern Höhe lokalisiert werden. Unterdessen ist die Zahl der Verletzten von zehn auf elf gestiegen. Am Donnerstagabend dann die dramatische Nachricht: Ein 30-Jähriger wurde am Donnerstag als vermisst gemeldet, er befand sich zum Unglückszeitpunkt in der Bärenschützklamm. In der Nacht auf Freitag wurde seine Leiche in der Klamm gefunden.