„Die Stadt ist erschüttert. In 20 Jahren war es so ruhig und in letzter Zeit häufen sich die Kriminalfälle bei uns“, sagt Salome Rattensberger, Vizebürgermeisterin in Zell am See. Vier Schüsse hallten in der Nacht auf Mittwoch durch das Zeller Ortszentrum. „Die Schüsse waren so laut, meine Gäste und Mitarbeiter sind davon aufgewacht“, berichtet Gisela Holleis, Chefin im nahegelegen Salzburgerhof.