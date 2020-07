Riesenüberraschung für den Schüler

Nichtsdestotrotz wollte Jonas seine Freunde am Mittwoch unterstützen und feuerte sie mit seiner Gipshand kräftig an. Nach der Prüfung dann die Riesenüberraschung: „Herr Steindl kam zu uns und meinte, dass Jonas die Prüfung im Sommer in Wien machen kann“, so Kerstin. Weder Jonas noch sie selbst hätten nach zahlreichen Absagen damit gerechnet. „Manchmal tun sich Lösungen auf, an die man selbst gar nicht gedacht hätte“, meint die Mutter.