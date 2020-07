Jimenez zieht auch ohne Major-Titel - bei den US Open 2000 war er Zweiter hinter Tiger Woods - die Aufmerksamkeit auf sich. In Niederösterreich hat der Andalusier diesmal die Fans schmerzlich vermisst. „Es ist schön, wieder Turniere zu spielen, aber es fehlt etwas, die Zuschauer, das Rundherum“, erklärte Jimenez, der ein Haus in Bad Waltersdorf besitzt und dort in einem Club spielt. Zuletzt hielt er sich in der Dominikanischen Republik auf.