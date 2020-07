Ricciardo verlässt das Team am Jahresende in Richtung McLaren. „Es wird aufregend, wieder gegen Fernando zu fahren.“ Alonso werde aber ganz bestimmt keine Hilfe von ihm benötigen, um wieder in die schnelle Formel-1-Spur zu kommen, betonte Ricciardo. Ob er ihm gerne sein Auto für Freitag-Tests schon in dieser Saison überlassen würde, beantwortete Ricciardo kurz und klar: „Nein!“