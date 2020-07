In Deutschland ist das Fotografieren unter den Rock bereits unter Strafe gestellt, Österreich will nun rasch nachziehen. Justizministerin Alma Zadic (Grüne) kündigte einen entsprechenden Gesetzesentwurf für den Sommer an. Noch ist allerdings unklar, ob nur das Veröffentlichen der Bilder oder schon die Aufnahme sanktioniert wird. Dabei seien noch einige Rechtsfragen zu klären, meinte die Ministerin.