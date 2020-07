„Wusste, ich will mich erschießen lassen“

Der Angeklagte leidet an einer bipolaren Störung, ist alkoholsüchtig. Er hatte am 19. September 2019 einen Rückfall, wollte sein Leben beenden und hielt sich eine Pistole an den Kopf. Seine Frau und der Bruder gingen dazwischen, wurden aber attackiert. Da schritt die Polizei ein: In dem Moment „wusste ich, ich will mich erschießen lassen“, erklärte der 50-Jährige - und dass er niemanden habe töten wollen.