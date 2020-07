Die Geschichte hat schon einen ziemlich langen Bart. Und so richtig wird keiner daraus schlau, warum die ÖBB die älteste Stadt Österreichs schon seit vielen Jahren in Sachen barrierefreier Bahnhof im Regen stehen lassen. Nun startet Enns per einstimmig beschlossener Resolution an die Bundesbahnen wieder einmal einen neuen Versuch - damit sich in Sachen Baubeginn vielleicht doch noch bis 2021 etwas tut.