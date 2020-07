Dieses neue Konzept steht der bisherigen Ikea-Realität in Österreich diametral entgegen. Lanciert wurden die Planungsstudios bisher nur in Metropolen, etwa in New York, in Moskau - und nun eben auch in Dornbirn. Jene, die die ursprünglich in Lustenau geplante Ikea-Filiale gefürchtet haben, wird das neue Konzept wohl überzeugen: Keine weitere Verbauung von Grünland, keine zusätzlichen Autokolonnen - eine durch und durch urbane Lösung.