Angst spielte mit

Bei zahlreichen britischen Medien sprach Williams über den Vorfall: „Ich hatte richtige Angst. Mein Mutterinstinkt sagte mir, du musst im Auto neben deinem Sohn bleiben. Ich war noch nie in einer solchen Situation. Ricardo schon, er ist sich das gewohnt. Was eine Schande ist!“ Dos Santos sagte in der „BBC“ dazu: „Es ist normal für mich, was furchtbar ist, sagen zu müssen.“ Und er erzählte auch, dass ihn die Polizisten damit bezichtigten, Cannabis geraucht zu haben, weil es ihrer Meinung nach im Auto danach roch. Darauf sagte er nur: „Ich habe nie in meinem Leben Drogen oder Alkohol genommen“.