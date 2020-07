Haslauer ob steigender Zahlen gelassen

Die langsam wieder steigenden Infektionszahlen sehen Haslauer und Bauernberger noch gelassen. „Ich bin zuversichtlich, dass wir das gut in den Griff bekommen“, sagte Haslauer. „Wir haben dazugelernt und wissen nun genau, wie die Abläufe sind und was zu tun ist.“ In der kommenden Woche starte das flächendeckende wöchentliche Screening von Mitarbeitern in Tourismusbetrieben. Das Interesse der Betriebe sei groß, es wären schon 12.000 bis 13.000 Personen für die freiwilligen Tests angemeldet worden. Das Pilot-Screening in Kleinarl-Wagrain hat bisher vier Infektionen zutage gebracht. Haslauer schlägt außerdem vor, Menschen, die nach einem Heimaturlaub in den Balkanstaaten nach Salzburg zurückkommen, vor der Wiederaufnahme ihrer Arbeit in einem Betrieb auf eine Infektion zu testen.