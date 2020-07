Ein Hund ist am Mittwochabend auf der Westautobahn in Niederösterreich herumgeirrt. Polizisten fingen den verletzten und verängstigten Boxerrüden ein und brachten ihn in die Tierklinik. Mittlerweile meldete sich eine Frau, die behauptet, der Hund sei von ihrem Anhänger gefallen.