Ende März war die Produktion im BMW-Werk in Steyr fast komplett stillgelegt worden, am 27. April lief sie wieder an. Und einige aktuelle Signale aus dem größten Motorenwerk des Premiumherstellers wirken wie Mutinjektionen: Die Kurzarbeit am Standorts, an dem rund 4500 Mitarbeiter beschäftigt sind, wurde bereits am 22. Juni beendet. An zwei Montagebändern wird sogar schon im Drei-Schicht-Betrieb gearbeitet.