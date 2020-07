„Wie kommen die überhaupt an Waffen?“

„Die Schießereien basieren auf dem Mangel an Ressourcen in der Gemeinde“, so Anthony Beckford, „Brooklyn Black Lives Matter“-Präsident. „Wenn wir keine Mittel zur Verfügung stellen, um das zu überwinden, wird dieser Kreislauf fortgesetzt. Wenn wir uns in einer verarmten Gemeinde befinden, wie kommen sie dann überhaupt an Waffen? Wer bringt sie rein? Es muss eine Arbeitsbeziehung zwischen Bundesstaaten und Bund bestehen, um das unter Kontrolle zu bringen. Wir sollten auch hinter denen her sein, die Waffen liefern - sie leben nicht in unseren Gemeinden“, richtet er sich laut Tageszeitung „AMNY“ an die Passanten. Es sei jedoch schwer, an die Bandenmitglieder heranzukommen.