Lösung nach Onlineshop-Problem

Im Onlineshop eines Lebensmittelhändlers bestellte Paul F. aus dem Burgenland am 12. März Lebensmittel um 500 Euro. Zwei Tage vor Zustellung wurde diese jedoch storniert, ein neuerliches Ordern war unmöglich. Also kaufte Herr F. in einer Filiale ein. Und musste so auf eine Treuepunkt-Aktion sowie einen Bonus-Rabatt des Unternehmens - in Summe hätte das eine Ersparnis von 30 Euro bedeutet - verzichten. Weil eine spätere Reklamation ohne Erfolg blieb, kontaktierte der Leser die Ombudsfrau. BILLA entschuldigte sich für die Unannehmlichkeiten, reagierte kundenfreundlich. Herr F. erhält nun eine Gutscheinkarte.