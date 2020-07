Die vielen Leerstände in der Kramergasse, gleich ums Eck von Tourismus- und Stadtmarketingbüro, haben Kritiker auf den Plan gerufen: Wie kann es sein, dass die besten Lagen in Klagenfurt plötzlich verwaisen? „Das ist kein Problem der Stadtpolitik, sondern ein strukturelles“, sagt Citymanagerin Inga Horny. In den Achtzigern habe man alles auf die grüne Wiese gebaut, jetzt büßen die Innenstädte dafür. „Klagenfurt hat gut 100.000 Einwohner; die Verkaufsflächen sind auf das Doppelte ausgelegt. Also müssen sie schrumpfen. Und man wird sich überlegen müssen, wie leere Erdgeschoßflächen trotzdem belebt wirken können.“ Leerstandsabgaben, wie sie Immobilienmaklerin Ulrike Brunner im „Krone“-Gespräch vorgeschlagen hat, sieht Horny kritisch: „Das ist doch ein massiver Eingriff ins Eigentumsrecht.“