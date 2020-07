Markus Kraetschmer, Finanzvorstand der Wiener Austria, ist zurück im Aufsichtsrat der Fußball-Bundesliga. Nach dem Rücktritt von LASK-Präsident Siegmund Gruber wurde das offene Mandat in der Klubkonferenz am Donnerstag mit dem 48-jährigen Wiener nachbesetzt. Kraetschmer, der schon von 2006 bis 2018 dem Aufsichtsrat angehört hatte, wurde einstimmig in das Gremium gewählt.