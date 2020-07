Die Bürgermeisterin von Pernegg in der Steiermark, in deren Gemeindegebiet die Bärenschützklamm liegt, zeigte sich am Donnerstag betroffen von dem Felssturz, der zwei Tote und neun Verletzte gefordert hatte. „Die Klamm wird jedes Jahr im Frühling vom örtlichen Alpenverein und der Bergrettung überprüft, bevor sie freigegeben wird“, sagt Ortschefin Eva Schmidinger. Nun müsse man die Ermittlungen abwarten.