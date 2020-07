Ein Fernbus-Ticket für die Strecke von Wien in die kroatische Hafenstadt Rijeka hatte Johann N. vergangenen November im Internet gekauft. Rund 35 Euro kostete die Fahrkarte, das Geld wurde vom Konto des Niederösterreichers abgebucht. Weil Herr N. weder Buchungsbestätigung noch Ticket erhielt, bat der betagte Pensionist letztlich Freunde, zu einem Verkaufsschalter des Busunternehmens in Wien zu fahren. „Auch dort konnte man die Buchung nicht finden, ein neuer Fahrschein musste gekauft werden“, so der Leser. Spätere E-Mails mit der Bitte um Rückzahlung des nie erhaltenen Tickets blieben ohne Reaktion, Herr N. wandte sich daher an uns.