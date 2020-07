Mund-Nasen-Schutz in Deutschland Pflicht

Hinsichtlich Maskenpflicht ist das Tragen von Mund-Nasen-Schutz in Deutschland aktuell in allen geschlossenen Räumen verpflichtend vorgesehen, also z.B. auch in Geschäften. „Bei der Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel ist ein Mund-Nasen-Schutz verpflichtend in Kroatien, Spanien, Deutschland, Slowenien und Italien“, so Renner. Strafen sind, abhängig vom jeweiligen Bundesland, in Höhe mehrerer Hundert Euro möglich.