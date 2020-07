Zwei 14-Jährige haben am Mittwochabend in Wien-Penzing mit einem Auto herumexperimentiert, das sie kurz zuvor selbst gekauft hatten. Die beiden ließen auf einem Parkplatz auf der Wientalstraße die Reifen quietschen. Weil sie dabei Passanten auffielen, rückte die Polizei an. Die Beamten stellten fest, dass die Burschen, die natürlich noch gar nicht Auto fahren durften, die Kennzeichen gestohlen hatten.