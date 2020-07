„Keine Normalität in Sicht“

„Fünf Monate nach Beginn der Epidemie in Italien ist noch keine Rückkehr zur Normalität in Sicht“, beklagte Bernabo Bocca, Chef des Hotellerieverbands Federalberghi. Auch die Zahl der Geschäftsreisenden sei sinkend, der Kongresstourismus sei nach dem Lockdown nicht mehr in Bewegung gekommen. Der Verband warnte vor den dramatischen Auswirkungen der Corona-Krise auf die Beschäftigung im Tourismusbereich. Im Juni seien 110.000 saisonale Jobs verloren gegangen. Im Juli und August könnte diese Zahl auf 140.000 wachsen.