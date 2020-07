Mit mehreren Schüssen ist der 43 Jahre alte Tschetschene Martin B. am Samstagabend in Gerasdorf bei Wien niedergestreckt worden. Mehrere Male wurde er dabei in den Oberkörper getroffen, ein Schuss in den Kopf war - wie bereits berichtet - die Todesursache, wie am Donnerstag vonseiten der Staatsanwaltschaft Korneuburg bestätigt wurde. Keine Spur gibt es bislang allerdings von der Tatwaffe. Die Familie des Opfers steht aktuell unter Polizeischutz.