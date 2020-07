Gebauer hatte den Transfer bereits am Mittwochabend unmittelbar nach der 0:1-Niederlage im Semifinale des Europa-League-Play-offs bei der Austria bestätigt. „Das ist eine große Chance für mich, und ich habe das noch gar nicht richtig realisiert, dass ich mit Arminia in der nächsten Saison in der deutschen Bundesliga spielen werde“, wurde der Offensivspieler auf der Bielefeld-Website zitiert.